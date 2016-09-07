Вьентьян, 7 сентября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал 440 млн долларов США азиатским странам в качестве помощи по усилению контртеррористических мер, заявил пресс-секретарь правительства Японии, сообщает 7 сентября Reuters.

Rizuan Бойцы антитеррористического подразделения Малайзии

«В качестве первой в истории финансовой поддержки борьбы с терроризмом и экстремизмом в Азии, мы подготовим программу финансовой помощи в размере 45 миллиардов иен в течение следующих трех лет», — заявил заместитель секретаря премьер-министра Японии Коичи Хагиуда.

Не было указано, какие именно азиатские страны получат помощь, но программа включает в себя такие меры, как введение передовых идентификационных биометрических систем и современного оборудования для обнаружения взрывчатых веществ.