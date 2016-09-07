Рига, 7 сентября, 2016, 15:31 — ИА Регнум. В бюджете Латвии на 2017 год вновь предусмотрены так называемые «депутатские квоты» — определенная сумма, которую депутаты на свое усмотрение могут потратить на финансирование различных проектов. В 2016 году из средств налогоплательщиков было выделено 2 млн евро, в 2017 будет доступно 2,8 млн, сообщает LETA.

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«Депутатские квоты» означают, что слугам народа выделяются деньги, чтобы они по своему усмотрению финансировали различные проекты. Как стало известно, индивидуально каждому коалиционному депутату планируется выделить 20 тысяч евро. Обычно парламентарии предпочитают поддерживать свой избирательный округ, выделяя деньги, к примеру, на ремонт крыши школы, приобретая музыкальные инструменты для коллективов самодеятельности, оборудуя детские площадки или помогая негосударственным организациям.

Глава парламентской Бюджетной комиссии Янис Вуцанс пояснил, что «у депутатов есть право по своему усмотрению предлагать, поддерживать и выделять, пока проект бюджета находится на рассмотрении в Сейме». При этом он пообещал, что Сейм объективно оценит, какую пользу обществу принесет каждое из предложений депутатов и решит, какие стоит финансово поддержать, а какие — нет.

Напомним, ранее практику выделения депутатских квот критиковало «Общество за открытость Delna». А председатель правления Латвийского объединения регионов Мартиньш Бондарс, выразил сомнение в правомерности таких квот. «Депутатские квоты — это легальная коррупция на самом высоком государственном уровне», — считает Бондарс.

Отметим, что в 2016 году во время рассмотрения бюджета 2016 года председатель бюджетной комиссии Сейма Карлис Шадурскис также указал, что на предложения депутатов в госбюджете достаточно было бы выделить 1 млн евро, и тратить эту сумму нужно с умом.