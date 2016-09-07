Москва, 7 сентября, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Россия вернется в ПАСЕ в случае пересмотра регламентных норм в отношении возможности каким-либо образом ограничить права российской делегации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, об этом заявил замглавы российской делегации в ПАСЕ, депутат Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР). «Мы будем следить в тесном сотрудничестве с Президентским комитетом за развитием событий. Мы не можем подвергать российскую делегацию риску быть еще раз дискриминационным образом изгнанной из ПАСЕ», — отметил парламентарий.

Витольд Муратов Страсбург. Совет Европы

«Поедем в Страсбург только в том случае, если у нас будет четкая регламентная гарантия непересмотра полномочий российской делегации, как бы этого не добивались маргинально настроенные члены Ассамблеи», — заявил Слуцкий.

«Если мы продолжим проводить подобные разделительные линии на пространстве Совета Европы, то эта самая широкоохватная организация просто развалится, и мы не сможем сохранить ее роль в европейской архитектуре. Здесь не просто речь о России. Большинство коллег с этим согласилось», — подвел Слуцкий итоги встречи с делегацией ПАСЕ, возглавляемой Педро Аграмунтом.