Подгорица, 7 сентября, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Лидеру российской метал-группы «Коррозия металла» Сергею «Пауку» Троицкому, арестованному в Черногории по подозрению в поджоге дома, может грозить до пяти лет тюрьмы, заявил адвокат музыканта Эрол Марунович.

Aapo Haapanen Заключение в тюрьме

По его словам, такое наказание предусмотрено вменяемой Троицкому статьей черногорского законодательства. «Подозреваемый помещён под арест на 30 суток», — цитирует юриста «РИА «Новости».

Напомним, 3 сентября загорелся дом гражданина РФ в курортном городе Сутомор. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог, в котором подозревают Троицкого. Музыканта сняли с поезда на Белград и арестовали.