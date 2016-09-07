Вильнюс, 7 сентября, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Литовская оппозиция сегодня, 7 сентября, потребовала у премьера пройти «тест на доверие» в парламенте, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Поводом послужил продолжающейся скандал вокруг скандальных закупок литовской армии.

Kapeksas Альгирдас Буткявичус

«В последнее время как премьер-министр Альгирдас Буткявичюс, так и члены Социал-демократической партии, пытаясь спрятаться от обрушившихся на них скандалов, все чаще повторяют абсурдные, ложные, оскорбительные обвинения в адрес президента Дали Грибаускайте, требующей у министров взять на себя политическую ответственность за коррупционные скандалы, сопровождающие их деятельность. Такое поведение премьера и социал-демократов — демонстрация отчаяния и низкой политической культуры, которая наносит вред авторитету конституционного строя государства, доверию жителей к конституционным учреждениям правительства и премьера и их способностям работать ответственно», — утверждают в объединённом заявлении лидеры партий «Союз Отечества"-Христианские демократы Литвы и Саюдиса либералов.

«У президента Республики есть конституционное право и обязанность требовать от правительства и его отдельных членов прозрачной и ответственной деятельности. После того, как президент призвала министра Юозаса Олекаса уйти в отставку, социал-демократы (а это означает и Буткявичюс) скандально ответили на принципиальную позицию президента и заявили: «Социал-демократы поднимают вопрос по поводу ответственности самого президента, ее способности исполнять прямые обязанности и последствий осуществляемой ею политики для страны и ее жителей». Такой оскорбительный тон заявлений премьера и его партии, адресованных президенту, неприемлем. Согласно Конституции Литовский Республики, премьер-министр и правительство работают, заручившись доверием президента и Сейма Республики. Высказанные премьером и социал-демократами обидные, ложные и оскорбляющие президента заявления очевидно указывают на то, что премьеру не нужно доверие президента. Мы убеждены, что при таких обстоятельствах Буткявичюс должен немедленно проверить, доверяет ли ему Сейм. Мы призываем премьера сделать это в самое ближайшее время», — заявили консерваторы с либералами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился скандал из-за закупок армией Литвы кухонной утвари по цене в 8 раз превышающую рыночную.