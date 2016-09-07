Киев, 7 сентября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. В 2016 году бюджет Украины не получил 105 млрд гривен (3 млрд 912 млн долл), которые ранее должны били поступить в рамках спецконфискации незаконно нажитого имущества, приватизации и перечисления доходов Нацбанка Украины. Как информирует 7 сентября пресс-служба Министерства социальной политики Украины, об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полёт

Он сообщил, что НБУ не перечислил в бюджет прибыль в размере 38 млрд грн (1 млрд 415 млн долл). По его словам, этот процесс искусственно затянулся из-за того, что президент Украины Петр Порошенко уже год не может утвердить состав Совета НБУ, который принимает соответствующее решение о переводе прибыли.

«Бюджетный процесс предполагает, что средства должны были поступать планомерно в течение всех семи месяцев. А этого не произошло. В целом бюджет недополучил более 100 млрд грн запланированных доходов. К этой сумме добавим снижение ставки единого социального взноса с 38 до 22%, что обусловило рост дефицита Пенсионного фонда: с 80 до 145 млрд грн, и картина, как говорится, «маслом», — сказал Рева.

Министр напомнил, что 17 млрд грн (633 млн долл) должны были поступить в казну от большой приватизации (в частности от продажи Одесского припортового завода), которую до сих пор не провели. Еще 50 млрд грн (1 млрд 862 млн долл) должны были поступить от спецконфискации средств, которые были украдены из бюджета представителями прошлой власти. Однако пропрезидентская коалиция до сих пор не приняла соответствующий закон, чтобы перечислить эти средства в госбюджет.

Напомним, в начале июля 2016 года украинский парламент утвердил четырех членов Совета НБУ. Еще четверых должен назначить президент Порошенко, чего еще не случилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября во время третьего послания к Верховной раде Украины президент Порошенко призвал принять закон о спецконфискации. «Камнем преткновения, уважаемые народные депутаты, стал закон о спецконфискации, который является важным источником финансирования оборонного заказа в текущем году. Друзья, это наш с вами долг перед страной. Я в очередной раз призываю проголосовать закон в такой редакции, которая снимает все ваши опасения. Внесите те изменения, которые вы считаете необходимыми. Но примите этот закон и обеспечьте финансирование государственного оборонного заказа и другие статьи оборонных расходов», — сказал Порошенко.