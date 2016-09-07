Йошкар-Ола, 7 сентября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Экс-мэр Йошкар-Олы Павел Плотников останется в СИЗА до 23 ноября 2016 года. Соответствующее решение принял Верховный суд Марий Эл, сообщает портал «7x7».

fotonotas.net Заключение

С ходатайством о продлении срока пребывания Плотникова в изоляторе обратилось следствие.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по версии следствия, в июне 2014 года Плотников, являясь председателем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», получил от предпринимателя взятку в виде квартиры, стоимостью 4 млн рублей за оказание содействия и устранение препятствий при осуществлении коммерческой деятельности.

Кроме того, Плотникова подозревают в преступлении по ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»).

В момент задержания — в декабре 2015 года — в отношении Плотникова возбудили уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере. Позднее, в конце января этого года, было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности. Следствие полагает, что с мая 2012 по ноябрь 2015 года Плотников «из корыстных побуждений» через доверенное лицо управлял обществом с ограниченной ответственностью, которое осуществляло предпринимательскую деятельность. Являясь сначала председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Йошкар-Олы, а затем главой администрации Плотников предоставлял ООО льготы и преимущество, а также покровительствовал в другой форме.