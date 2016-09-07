Тамбов, 7 сентября, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Почти четверть тамбовских предприятий имеют отрицательный сальдированный финансовый результат. Как сообщили ИА REGNUM в Тамбовстате, больше всего таких предприятий работают в сфере транспорта и связи, а также в сфере операций с недвижимостью, аренды и представления услуг.

Ефим Чепцов. Выезд на работу. 1947

Так, с января по июль 2016 года только 75% предприятий получили прибыль. Их суммарная прибыль составила примерно 10,9 млрд рублей. К слову, по сравнению с 2015 годом этот показатель ухудшился в два раза. Тогда прибыль составляла 22,5 млрд рублей.

Остальные 25% предприятий не имеют и этого. Их убытки в сумме составляют 2,1 млрд рублей, что больше чем в аналогичный период 2015 года в 1,5 раза.

«По сравнению с соответствующим периодом 2015 года доля убыточных организаций (по сопоставимому кругу организаций) в целом по области возросла на 2,0 процентных пункта», — говорится в сообщении организации.

ИА REGNUM отмечает, что больше половины прибыли — у компаний, которые работают в сельскохозяйственной сфере. Они получили примерно 5,9 млрд рублей за полгода. На втором месте оказались обрабатывающие предприятия (прибыль — 2,4 млрд рублей).