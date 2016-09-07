Киев, 7 сентября, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Для восстановления украинской экономики Киеву стоит возобновить дружеские отношения с Москвой и выйти из-под заокеанского влияния, заявил в ходе брифинга в Верховной раде внефракционный народный депутат Яков Безбах. Видеозапись его выступления появилась в социальных сетях.

Джеймс Монтгомери Флэгг. Дядя Сэм и пустая казна. 1920

По мнению депутата, на Украине нужно восстановить промышленность, развитие которой происходило в советский период. В настоящее время экономика страны зависит от МВФ и экспорта, при этом «промышленность практически стоит», добавил он.

«Рассчитывать на то, что нам скажут от заокеанских Сэмов — это неправильно. Нам заокеанские ходоки не нужны», — отметил он.

Безбах считает, что первым делом нужно совместными с Россией усилиями остановить войну в Донбассе. Также депутат обратил внимание на то, что страны, критикующие Россию, не прекращают с ней торговать.

«Все, кто больше ее прессует, все с ней больше всего и торгуют. Что сделала Украина — опустились просто до некуда», — сказал он.