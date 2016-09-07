Баку, 7 сентября, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Сборная Азербайджана официально отказалась принять три лицензии на участие в Параолимпийских играх, ранее завоеванные российскими спортсменами, сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта страны.

David Pearson Флаг паралимпийских игр

«Мы отказались от трех лицензий, которые нам достались», — говорится в сообщении. Уточняется, что на Параолимпийские игры, которые пройдут в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 7 по 18 сентября, поедут лишь те азербайджанские спортсмены, которые сами завоевали путевки.

Напомним, что после дисквалификации российских параолимпийцев Международный параолимпийский комитет (МПК) принял решение перераспределить 267 освободившихся квот между другими участниками Параолимпийских игр. Так, 28 августа стало известно, что Параолимпийский комитет США получил 22 лицензии, принадлежавших российским спортсменам. В результате американская команда выросла до 289 атлетов.

Как передавало ИА REGNUM, МПК принял решение отстранить российских спортсменов от участия в Играх-2016 на основании аналитического доклада «независимой комиссии» Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В документе утверждалось, что на территории России якобы существует государственная система сокрытия допинговых нарушений.

23 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию Параолимпийского комитета России на решение об отстранении спортсменов. 31 августа апелляция российских параолимпийцев на решение CAS была отклонена и Федеральным судом Швейцарии.