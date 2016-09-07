Рига, 7 сентября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии запретил эстонскому Versobank оказывать финансовые услуги в Латвии — банку запрещено привлекать новых клиентов на территории Латвии, а также поручено прекратить договорные отношения с уже имеющимися клиентами, сообщает портал Mixnews.lv.

wallspaper.ru Банк

Как пояснила представитель КРФК по связям с общественностью Агнесе Лиците, такое решение принято в связи с тем, что Versobank длительное время нарушал закон о кредитных учреждениях, устанавливающий порядок, в соответствии с которым зарегистрированное в другой стране кредитное учреждение может начать предоставление услуг в Латвии при помощи филиала. «Versobank длительное время оказывал финансовые услуги в Латвии, физически присутствуя здесь, о чем свидетельствует ряд фактов», — заявила Лиците.

Совет КРФК принял решение запретить Versobank предоставлять какие-либо финансовые услуги в Латвии в целях обеспечения стабильности рынка финансов и капитала и защиты вкладчиков. «КРФК считает, что деятельность Versobank угрожает безопасности и репутации сектора кредитных учреждений Латвии», — подчеркнула представитель комиссии.

В соответствии с законом о кредитных учреждениях в случаях, когда КРФК считает, что зарегистрированное в другой стране кредитное учреждение без открытия филиала осуществляет действия, которые противоречат законам Латвии, она требует немедленно прекратить такую деятельность. Если кредитное учреждение ее не прекращает, КРФК информирует контролирующие органы соответствующей страны, которые обязаны предпринять меры.

Напомним, в конце июня 2016 года полиция провела обыск в представительстве Versobank в Риге. Процессуальные действия были проведены в рамках уголовного процесса, который начат по подозрению в легализации полученных преступным путем средств и запрещенной предпринимательской деятельности. Versobank в Латвии имел право предоставлять только финансовые услуги без физического присутствия.

В настоящее время представительство Versobank в Латвии, которое работало с октября 2013 года, ликвидировано.