Москва, 7 сентября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации скорректировало гособоронзаказ на 2016 год с учетом соответствующего постановления правительства. Об этом сегодня, 7 сентября, заявил замглавы военного ведомства Юрий Борисов в рамках форума «Армия-2016», сообщили в Минобороны РФ.

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«5 сентября председателем правительства Дмитрием Медведевым подписано постановление о корректировке государственного оборонного заказа 2016 года. Органами военного управления проведена большая работа по анализу и корректировке гособоронзаказа с учетом потребностей Вооруженных сил РФ по закупке, ремонту вооружения и военной техники, а также выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», — сказал Борисов».

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Как сообщало ИА REGNUM, с 6 по 11 сентября в Конгрессно-выставочном центре военно — патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» (Московская область, Алабино) проходит Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2016». В первый день работы форума выставочные площадки посетили более 43 тысяч человек. Представлены образцы вооружения и военной техники более 1000 предприятий и конструкторских бюро.

Отметим, с 6 по 9 сентября запланирована деловая программа. 10 и 11 выставочные мероприятия смогут посетить все желающие.