Лондон, 7 сентября, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Ноттингем Форест», который выступает в Чемпионшипе, подписал двухлетний контракт с датским экс-нападающим лондонского «Арсенала» и немецкого «Вольфсбурга» Никласом Бендтнером. Об этом сообщил владелец команды Фаваз Аль-Хасави в своем микроблоге в Twitter.

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«Рады приветствовать Никласа Бендтнера, который присоединился к «Ноттингем Форест», — написал он.

Напомним, что последние два сезона бывший игрок сборной Дании выступал за «Вольфсбург», но не имел регулярной игровой практики. В минувшем сезоне Бендтнер провел за немецкий клуб 19 матчей, в которых забил 4 мяча.