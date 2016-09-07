Челябинск, 7 сентября, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Избирательные участки, расположенные вблизи предприятий с непрерывным циклом работы, в день голосования откроются в 06:00 или в 07:00. Просьбу руководства этих предприятий удовлетворила Избирательная комиссия Челябинской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Джордж Бингэм. Областные выборы. 1852

Обращения в облизбирком от руководителей предприятий и руководителей муниципальных районов, в которых расположены предприятия, были рассмотрены в рамках вопроса «О времени начала голосования на избирательных участках в день голосования».

В результате рассмотрения вопроса было принято решение, согласно которому работа участков начнется раньше обычного.

«Избирательная комиссия Челябинской области приняла решение утвердить перечень избирательных участков, время начала голосования на которых перенесено на более раннее. Так на территории Челябинской области на 130 избирательных участках голосование начнется с 6 и 7 утра. Таким образом, будет обеспечена реализация конституционных прав избирателей», — сообщила секретарь Избирательной комиссии Челябинской области Наталия Гавриш. Она отметила, что решение принято в соответствии с частью 1 статьи 81 Федерального закона от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Отметим, всего в Челябинской области 2279 избирательных участков, из них 115 оснащены КОИБ. Общее количество избирателей в Челябинской области свыше 2,7 млн человек.

Также предусмотрено 19 избирательных участков в местах временного пребывания людей. Это как правило вокзалы. На таких участках предусмотрены все условия работы, что и на обычных. Это комиссии с членами с соответствующими правами, а также наблюдатели.

Кроме этого, на случай чрезвычайных ситуаций, когда вдруг понадобится эвакуация (например, при фактах экстремизма) предусмотрены резервные избирательные участки. А так как для каждого участка создавать резервный накладно, то создан один на автобусе, который в случае необходимости будет передвигаться к требуемому участку.

Напомним, 18 сентября, в единый день голосования, пройдут выборы депутатов в Государственную думу VII созыва. Всего будет избрано 450 депутатов. 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным избирательным округам. В Челябинском избирательном округе будет выбрано пять депутатов-одномандатников и депутаты по спискам политических партий в количестве в зависимости от набранных процентов из числа пришедших на выборы избирателей.

Выборы на большинстве участков начнутся в 8:00 по местному времени и закончатся в 22:00.