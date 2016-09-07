Вильнюс, 7 сентября, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Четверти литовских мелких и средних предприятий в течение ближайших 12 месяцев понадобится дополнительное финансирование, показало исследование, инициированное банком Citadele, сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 сентября, в кредитном учреждении. Решая вопрос финансирования бизнеса, почти 30% предпринимателей намерены взять кредит в банках, каждое шестое предприятие надеется получить инвестиции из структурных фондов ЕС.

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После того, как компания Spinter tyrimai по заказу банка опросила более 500 мелких и средних предприятий страны, выяснилось, что средства особенно нужны компаниям сектора производства. Руководители 43% производственных предприятий утверждали, что в течение 12 месяцев бизнесу потребуется дополнительное финансирование. С потребностью в дополнительных внешних средствах столкнутся 22% торговых предприятий и предприятий, предоставляющих различные услуги.

Чтобы решить проблемы финансирования, мелкие предприниматели берут кредиты в банке (28%), пользуются инструментами структурных фондов ЕС (16%), а также берут в долг у партнеров и друзей (14%).

«Банковские кредиты — самый значительный способ внешнего финансирования бизнеса для мелких и средних предприятий. По оценке Еврокомиссии, около 70% предприятий ЕС берут кредиты в банках. Портфель кредитов предприятий Литвы растет устойчиво, а растущая конкуренция в последнее время появляется именно из-за проектов мелкого и среднего бизнеса. Хотя в Литве каждое седьмое небольшое предприятие не отклоняет возможности искать дополнительные средства у партнеров и друзей, часть таких предпринимателей совсем небольшая. Четкие банковские правила и исключение субъективных факторов делают банковские кредиты первым выбором среди всех других возможностей финансирования», — утверждает директор Департамента бизнес-клиентов банка Citadele Гедре Кубилюнене.

По ее словам, тенденции выдачи кредитов для бизнеса четко отражаются в выводах аналитиков Банка Литвы о том, что при достаточно высокой конкуренции из-за выдачи кредитов крупным клиентам банки на данный момент все больше внимания уделяют мелкому и среднему бизнесу.