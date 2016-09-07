Великий Новгород, 7 сентября, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Шведская компания IKEА вложила более 50 млн евро в строительство мебельной фабрики под Великим Новгородом, торжественное открытие которой состоялось сегодня, 7 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании, фабрика по производству мебели — это крупнейшее капиталовложение IKEА в новое производственное предприятие на территории России.

Sam Greenhalgh IKEA

ООО «ИКЕА Индастри Новгород» находится в деревне Подберезье Новгородского района, где в 2013 году компания приобрела завод по производству древесностружечной плиты (ДСП) немецкого концерна Pfleiderer. Мебельная фабрика построена рядом с заводом и с февраля в тестовом режиме уже выпускает каркасы для гардеробов. Осенью здесь начнут выпускать каркасы кухонь.

Проектная мощность фабрики — до 7 млн единиц изделий в год. На обоих предприятиях трудятся более 500 сотрудников.

Напомним, в России IKEА работает с 1990 года, когда был открыт первый закупочный офис компании в Санкт-Петербурге. Первый розничный магазин IKEА в подмосковных Химках открыт с 2000 года. Общий объём инвестиций компании в России на сегодня превысил 100 млрд рублей.

По данным компании, более 50% объема товаров в российских магазинах IKEА — товары отечественного производства. В России у подразделения компании «ИКЕА Индастри» действуют четыре производственных площадки: помимо предприятий в Новгородской области, это — фабрика в Есипово в Солнечногорском районе Московской области, которая специализируется на производстве корпусной мебели для магазинов IKEА. Предприятие в Тихвине Ленинградской области занимается полным циклом дереовообработки от лесозаготовки до изготовления мебели из массива дерева, на фабрике «ИКЕА Индастри Вятка» в Кировской области также производят мебель из массива дерева.