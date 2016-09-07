Вильнюс, 7 сентября, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Литовское предприятие Кlaipėdos nafta на своих терминалах в Клайпеде и Субачюсе в августе обслужило на 6,1% больше грузов, чем в августе 2015 года, а если считать с начала 2016 года, объемы погрузок подскочили на 26%, сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 сентября, на предприятии.

Винсент Ван Гог. Железнодорожные вагоны (фрагмент). 1888

На терминале Кlaipėdos nafta и топливной базе в Субачюсе, где хранятся государственные запасы топлива, в августе 2016 года в хранилище погружено 436 тыс. тонн нефтепродуктов, а это на 6,1% больше, чем за август 2015 года, когда было погружено 411 тыс. тонн. Несмотря на сокращение транзитных потоков нефтепродуктов, увеличился экспорт светлых нефтепродуктов Orlen Lietuva и импорт светлых нефтепродуктов.

Если считать с начала года, в хранилища предприятия было погружено 5,4 млн тонн нефтепродуктов, а это на 26,2% больше, чем в прошлом году, когда в хранилища за 8 месяцев было погружено менее 4,3 тонн.

Управляемый компанией терминал сжиженного природного газа в августе газифицировал и предоставил системе передачи природного газа 840 тыс. мегаватт-час природного газа, то есть в 2,1 раза больше, чем в августе 2015 года, когда было газифицировано 394 тыс. мегаватт-час. Всего за восемь месяцев этого года было газифицировано 11 млн мегаватт-час, а это в 3,3 раза больше, чем за такой же период прошлого года, когда было газифицировано почти 3,4 млн мегаватт-час газа.

Увеличившиеся объемы погрузок с начала года были обусловлены более высокими доходами. Всего компания по предварительным подсчетам за 8 месяцев получила прибыль в размере 72,9 млн евро, то есть на 3,1% больше, чем за такой же период прошлого года, когда было получено 70,7 млн евро.

«Летом чаще всего ощущается влияние сезонности грузовых потоков нефтепродуктов, но в этом году, по сравнению с прошлым, нам удалось амортизировать сезонные вызовы благодаря оптимально диверсифицированным источникам грузов. Рост погрузок терминала СПГ, как и в июле, связан с тем, что уже набирает обороты газовый год, то есть в феврале 2016 года ЗАО Lietuvos dujų tiekimas и АО Achema заказали количество мощности терминала СПГ, позволяющее за оставшиеся месяцы газового года поставлять обоим предприятиям необходимое количество газа», — обобщил результаты генеральный директор АО Кlaipėdos nafta Мантас Бартушка.