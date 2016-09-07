Аугуста, Италия, 7 сентября, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Итальянские спасатели доставили 350 мигрантов на берег Сицилии, после проведения спасательной операции у берегов Ливии, сообщает 7 сентября Reuters.

Sara Prestianni Беженцы в море

Более ста человек, размещенные на трех лодках, находились на грани гибели 5 сентября недалеко от побережья Ливии, когда к ним прибыли спасатели с «Морской станции спасения мигрантов», расположенной на Мальте. Остальные мигранты, которые тоже находились недалеко от ливийского побережья, были взяты на борт спасательного судна. Спасательная операция проводилась совместно с сотрудниками Красного Креста. Судно со спасенными мигрантами прибыло в сицилийский порт Аугуста 7 сентября.

По данным агентства ООН по делам беженцев и береговой охраны, общее количество мигрантов, прибывших в Италию в 2016 году, в настоящее время составляет 112 тыс. 500 человек. Ранее сообщалось, что было зарегистрировано 116 тыс. мигрантов в аналогичный период 2015 года.