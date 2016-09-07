Ставрополь, 7 сентября, 2016, 15:08 — ИА Регнум.



Jadrogc Железная дорога

Железнодорожные ремонтники Ставропольского края нашли нестандартный способ избежать столкновения с железнодорожным мостом. В результате аварии и падения в овраг, они спаслись от верной гибели на мосту, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Противопожарной и аварийно-спасательной службе края.

Ремонтники проводили плановый объезд дорожных путей в трех километрах от поселка Рогатая Балка Петровского района. В кузове спецавтомобиля ГАЗ-66 «Вахта» находилось шесть ремонтников.

Внезапно машина покатилась вниз в сторону железнодорожного моста. Водитель автомобиля понял, что на мосту их ждет неминуемая гибель и решил совершить сложный маневр. Не доезжая до моста водитель опрокинул транспорт, который на боку съехала в овраг у моста.

Жизнь работников была спасена, а автомобиль можно восстановить. После аварии на помощь пострадавшим пришли спасатели, которые помогли эвакуировать людей, а также с помощью трактора и УРАЛА на стальных тросах вытащили спецмашину ремонтников из оврага.