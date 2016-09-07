Рига, 7 сентября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Латвийский профсоюз таксистов 8 сентября проведет акцию протеста у здания Кабинета министров в центре Риги, сообщает портал Delfi.lv.

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Во время акции такси объедут вокруг здания, чтобы привлечь внимание к законам и нормативным актам, которые принимаются непродуманно. Как отмечает пресс-служба профсоюза, правительство в ближайшее время планирует принять ряд законов, которые существенно повлияют на таксомоторную отрасль в Латвии.

Профсоюз требует создания рабочей группы с привлечением представителей крупных и небольших таксомоторных предприятий, так как при разработке изменений не учитывалось мнение представителей отрасли, сообщил член правления профсоюза Геннадий Аксенов. Также Аксенов добавил, что после ознакомления с инициативами министерств, стало понятно, что в отрасли наступит еще больший хаос и общая ситуация еще больше усложнится. «Похоже, что чиновники, решая вопрос о судьбе таксомоторной отрасли, не считают нужным нас выслушать и учесть мнение работающих в отрасли», — отметил представитель профсоюза.

Профсоюз предлагает ввести единую систему лицензирования такси на всей территории Латвии, установить стоимость патента с учетом реальных доходов водителя такси, взимать оплату патента с водителя, а не с машины и отменить транспортный налог на машины такси или разрешить использовать их для личных нужд водителя.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство финансов решило привести в порядок таксомоторную отрасль. За каждую машину теперь нужно будет платить 286 евро в месяц. Старые же машины исчезнут с улиц, а оставшиеся могут получить единый цвет.

Как показывают расчеты, таксисты в Латвии официально работают лишь 25 часов в месяц, то есть меньше одного часа в день. Их зарплата составляет 80 евро в месяц. В Минфине этим расчетам не верят и предлагают ввести новый налоговый режим — с 2017 года взимать 286 евро в месяц за одну машину, которую используют в качестве такси. Этот платеж включает в себя подоходный налог, а также социальное страхование таксистов. Навести порядок в этой отрасли взялось и Министерство сообщения, где по этому поводу подготовили целый ряд предложений. Если сейчас лицензии таксистам выдает каждое самоуправление, то впредь эту функцию хотят делегировать 9 городам республиканского значения, а также пяти регионам планирования.

С улиц должны исчезнуть и старые такси. Останутся машины не старше 5 лет с момента регистрации с пробегом не больше 350 тысяч километров. То есть, все пенсионеры-таксисты, которые подрабатывают на старых машинах, должны будут купить новые автомобили. Сами таксисты указывают, что налог сильно ударит по частным перевозчикам и по небольшим фирмам.