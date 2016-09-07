Москва, 7 сентября, 2016, 15:06 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов предотвратили попытку самоубийства молодого мужчины в метро, сообщают «Вести».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Вестибюль метро

По данным УВД на Московском метрополитене, полицейские задержали в 11:30 мск 7 сентября 31-летнего мужчину за распитие спиртных напитков на станции метро «Электрозаводская». Его доставили в комнату полиции, где задержанный попытался повеситься.

Полицейские вызвали медиков, врачи доставили молодого человека в больницу. По предварительному заключению, у мужчины произошел предсуицидальный приступ.