Москва, 7 сентября, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Российская делегация в ПАСЕ выразила приверженность всех ветвей власти продолжать взаимодействие с Советом Европы на основе равноправия — базового принципа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин по итогам встречи с делегацией ПАСЕ во главе с Педро Аграмунтом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Мы констатировали, что несмотря на сложности отношений с рядом членов ПАСЕ, которые формируют негативную повестку на пленарных заседаниях, мы готовы продолжить полноформатное сотрудничество на площадке ПАСЕ, соблюдая принцип равенства, который является базовым для этой организации», — сообщил Нарышкин.

В ходе встречи российские парламентарии «еще раз услышали заявления о том, что руководство Парламентской Ассамблеи очень хочет, чтобы российская делегация вернулась к полноформатной работе», продолжил спикер Госдумы.

В этой связи российская делегация предлагает вернуться к ранее сформулированным предложениям, которые касаются организации работы ПАСЕ.

Эти предложения сводятся к трем принципиальным позициям, сообщил Нарышкин. «Первое. Не должно быть такого, чтобы по каким-либо причинам любая парламентская делегация была лишена своих полномочий, части полномочий и прав», — сказал депутат. «По нашему глубокому убеждению, права делегации проистекают из природы депутатского мандата, который каждый депутат получает из рук своих избирателей», — добавил он. «Существующая процедура, которая позволяет лишать делегацию полномочий, части полномочий противоречит базовому принципу равенства», — подчеркнул Нарышкин.

«Второе. Мы предлагаем уйти от так называемых привилегий так называемого странового мониторинга», — сказал спикер Госдумы. Все страны, входящие в СЕ имеют одинаковые права, значит, говорит Нарышкин, мониторинг должен быть одинаковым, он может быть тематическим, но не страновым.

«И третье. Парадоксальные ситуации, когда резолюции ПАСЕ принимаются большинством от присутствующих в данный момент в зале, но меньшинством по отношению ко всем членам СЕ. Это ставит под сомнение легитимность принимаемых ПАСЕ документов», — отметил спикер Госдумы.

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«Мне представляется, что в обсуждении достигнут хороший прогресс», — дал оценку прошедшей дискуссии Нарышкин.