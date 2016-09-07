Лондон, 7 сентября, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Власти Великобритании объявили о начале возведения бетонного заграждения в окрестностях французского городе Кале. Предполагается, что стена защитит государство от мигрантов, пишет Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

В Кале находятся так называемые «джунгли», крупнейший в Европе лагерь беженцев, рассчитанный на 10 тыс. человек. Предполагается, что стена перекроет автомагистраль, ведущую к порту Ла-Манша, откуда уходят паромы до Британии.

Высота стены, строительство которой должно завершиться к концу года, будет достигать 5 м, а ее длина превысит 1 км. Стоимость строительства оценивается в £2 млн.