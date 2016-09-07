Вильнюс, 7 сентября, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Правящие в Литве социал-демократы считают, что соглашение торговых сетей просить у покупателей алкоголя показать документ, удостоверяющий личность, дискредитирует покупателей, сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 сентября, в Сейме Литвы. Поэтому они обращаются к торговым сетям, чтобы последние придерживались своего меморандума в рамках разумного — не требовали документы у покупателей, которые очевидно достигли совершеннолетия.

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Социал-демократическая партия всегда высказывалась за сокращение потребления алкоголя. В тех же целях министр здравоохранения Юрас Пожела поддержал меморандум торговых сетей, однако нынешние меры торговых сетей расходятся с логикой здравого смысла и компрометируют саму борьбу с алкоголизмом, считают в партии.

Председатель Социал-демократической партии Альгирдас Буткявичюс разговаривал с представителем торговых предприятий, просил учесть интересы и права потребителей, поскольку никакие законы или другие правовые акты не обязывают показывать документы в магазинах, за исключением тех случаев, когда возникают сомнения в совершеннолетии покупателя. «Я попросил, чтобы они руководствовались здравым смыслом, мудростью, чтобы кассиры не требовали документов, видя, что человек очевидно старше 18 лет», — сказал Буткявичюс после встречи с представителем торговых сетей.

В Литве со 2 сентября практически все торговые сети страны ввели правило требовать документы при покупке алкоголя у всех без исключения жителей, в том числе и пенсионеров.

Напомним, Литва занимает первое место по употреблению алкоголя на душу населения.