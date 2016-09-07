Рига, 7 сентября, 2016, 15:03 — ИА Регнум. До 1 декабря 2016 года жители Латвии обязаны будут в подробностях рассказать своему банку, откуда они получают и на что тратят деньги. Кроме того, клиентам придется дать информацию о своих родственниках и друзьях, сообщает портал Rus.tvnet.lv.

Обычная советская семья, 1954 г

Как стало известно, отказ от заполнения таких анкет автоматически вызовет у банка серьезные подозрения, а заведомо ложные данные станут поводом для обращения в органы безопасности.

Представитель Ассоциации коммерческих банков Байба Мелнаце уточнила, что цель ужесточения контроля за клиентами — в определении политически значимых лиц. «Для жителей Латвии это новый термин, но банкам он уже знаком: ранее он применялся к высоким политическим лицам других стран. Латвии тоже нужно пройти этот путь. […] Почему нельзя обойтись уже существующими декларациями о доходах должностных лиц? Потому что государственное должностное лицо — это не то же самое, что политически значимое лицо. Например, рядовой полицейский — государственное должностное лицо, но не политически значимое лицо», — пояснила эксперт.

Примечательно, что политически значимыми считаются не только сами высокопоставленные лица, но и их родственники, поэтому нормальной практикой будет считаться, когда банк устроит допрос на предмет того, где работают близкие и даже просто друзья.

«Политически значимые лица — это министры, депутаты, руководители государственных учреждений, самоуправлений, руководство Службы госдоходов, Банка Латвии, высшие представители судебных учреждений, и им подобные лица. Члены их семей тоже становятся политически значимыми. […] Поэтому в анкете могут быть вопросы о том, кто ваш отец, кто ваша мать, кто ваш дед, ваш сын или ваши друзья; то есть, лица, с которыми вас связывают не только денежные отношения, но и просто близкие дружественные отношения», — рассказала Мелнаце.

В свою очередь представитель Комиссии рынка финансов и капитала Кристап Морковскис отметил, что клиент не может проигнорировать анкету и не может соврать — ложь будет замечена и об этом могут быть оповещены органы безопасности. Кроме того, клиенту просто больше некуда будет идти.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте 2016 года Комиссия по рынку финансов и капитала утвердила рекомендации для кредитных и финансовых учреждений по установлению и надзору за сделками политически значимых лиц, членов их семей и тесно связанных с ними лиц. Рекомендации помогут банкам определять лиц, которые рассматриваются как политически значимые, членов их семей и тесно связанных с ними лиц.

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