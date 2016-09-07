Рига, 7 сентября, 2016, 15:01 — ИА Регнум. В 2017 году многие должностные лица в Латвии, в том числе депутаты Сейма и министры, могут рассчитывать на увеличение зарплат: некоторые получат прибавку до 260 евро. Однако далеко не все могут на это рассчитывать, сообщает портал Lsm.lv.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Оклад некоторых должностных лиц, согласно закону, привязан к средней зарплате: если растет она — растут доходы чиновников. Средняя зарплата в Латвии увеличивается уже пятый год подряд. Таким образом, умножение средней зарплаты на определенный коэффициент дает в результате зарплату должностных лиц. В соответствии с этим коэффициентом, в 2017 году зарплата премьера и спикера Сейма вырастет на 261 евро, министра — на 248 евро, госконтролера и омбудсмена — на 214 евро, парламентского секретаря — на 193 евро, а депутата — на 167 евро.

Таким положением дел недоволен Профсоюз медиков: политики в свое время пообещали врачам похожую систему, но так и не ввели. Зарплата медиков вырастет только на 10 евро, когда поднимут минимальную зарплату до 370 евро. «Согласно распоряжениям Кабинета министров, зарплата в сфере здравоохранения уже 10 лет назад должны быть привязана к средней в стране зарплате. И вот уже который раз мы приходим к старому хорошему изречению — что позволено Юпитеру, не позволено быку», — описал ситуацию Валдис Керис, председатель Профсоюза медиков.

Если бы политики выполнили свое обещание, зарплаты врачей и медицинских выросли бы в два раза. Но в данный момент решение о росте зарплат принимается отдельно. Например, было принято решение увеличить оклады полицейским и работникам судов — они будут получать на 100−200 евро больше, также была включена в бюджет реформа учительских зарплат.

В свою очередь, министр здравоохранения Анда Чакше сообщила, что ситуация изменится лишь в ближайшие пять лет. «Это первые шаги, мы же создаем реформы в самой системе (…) я не могу сейчас каждому добавить по два цента и на этом закончить», — заявила министр.

Тем временем ситуация в больницах страны катастрофическая — не хватает медицинского персонала, сотрудники больниц работают вдвойне, чтобы прикрыть пустующие места. Правда, медперсонал платит за это бессонными ночами и переутомлением. В то же время, выплату сверхурочных отменили еще во время кризиса 2010−2011 годов.

Напомним, во втором квартале 2016 года в Латвии нетто-зарплату (после отчисления налогов) в размере до 450 евро в месяц на основном месте работы получали 45,1% работников, в том числе каждый пятый трудящийся (20,9%) получал зарплату в размере минимальной или меньше. А каждый третий житель латвийской провинции находится на пороге бедности, и это один из самых плохих показателей во всем Евросоюзе, об этом свидетельствует недавно опубликованное исследование Eurostat. Так, в Латвии в категорию риска попало 644 тысячи человек — это 26,5% горожан, 31,6% жителей районов и 38,6% сельчан.