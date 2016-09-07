Москва, 7 сентября, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Бывший глава «Вымпелкома» Михаил Слободин объявлен в федеральный розыск в связи с делом о взятке бывшему руководству Коми в 800 млн рублей, сообщает «Говорит Москва».

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Об этом в ходе заседания суда по ходатайству о заключении под стражу совладельца «Реновы» Евгения Ольховика заявила судья. Ранее Слободин, подавший 5 сентября в отставку с поста руководителя компании, сообщил, что планирует вернуться к концу недели в Россию и дать показания Следственному комитету.

Напомним, 5 сентября сотрудники Следственного комитета России задержали главу компании «Т Плюс» Бориса Вайнзихера и совладельца компании «Ренова» Евгения Ольховика по подозрению во взятках в особо крупных размерах, данных бывшему руководству республики Коми, в частности экс-губернатору Вячеславу Гайзеру.

В следственном комитете в течении дня устанавливали местонахождение бывшего руководителя ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС), а ныне главы «Вымпелкома» Михаила Слободина. По сообщениям некоторых СМИ, Слободин находится за пределами России.

Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер был задержан 20 сентября 2015 года в Москве. Кроме того, были задержаны его заместитель Алексей Чернов, зампредседателя правительства республики Константин Ромаданов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс — сенатор от региона Евгений Самойлов. Все они обвиняются по трем статьям Уголовного кодекса России. В конце сентября 2015 года указом президента России Гайзер был отстранен от должности губернатора.