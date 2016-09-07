Москва, 7 сентября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. В ближайшее время встреча президента РФ Владимира Путина с главой Украины Петром Порошенко не планируется, однако российский лидер готов пойти на контакт с украинским руководством при необходимости. Об этом в среду, 7 сентября, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«По двусторонним контактам мне неизвестно о том, чтобы такие контакты планировались, — сказал представитель Кремля журналистам. — Собственно, в Китае президент сказал, что в интересах обеспечения реализации «Минских договоренностей», если это будет необходимо для реализации, он готов и на такой контакт».

При этом Песков добавил, что для встречи лидеров 2-х государств должны «созреть необходимые условия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на территории Украины вспыхнула в апреле 2014 г. Донецкая и Луганская народные республики, которые не поддержали госпереворот в Киеве, провозгласили себя независимыми от Киева территориями. В ответ на это представители Киева объявили о начале «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе.