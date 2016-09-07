Москва, 7 сентября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Глава Минприроды РФ Сергей Донской предложил президенту РФ Владимиру Путину посетить остров земли Александры на архипелаге Земли Франца-Иосифа. Соответствующее заявление министр сделал 7 сентября в ходе совещания главы государства с правительством.

kremlin.ru Владимир путин

«Уважаемый Владимир Владимирович, учитывая, что именно по Вашему поручению начались эти работы, мы хотели бы пригласить Вас посетить остров Земли Александры на архипелаге Земли Франца-Иосифа, чтобы Вы могли сами увидеть, как меняется природа Арктики после уборки», — сказал Донской.

Путин не стал отвечать однозначно: «Холодно там сейчас стало».

В ответ на это Донской предложил Путину перенести визит на 2017 год: «Можно сделать это в следующем году, в год экологии, и можно было бы как раз здесь отфиксировать, какой результат».

Президент снова напомнил министру о низких температурах на островах: «Пока-то ничего, а там через пару месяцев, наверное, температура будет совсем низкая».

Министр согласился с Путиным: «Да, до 20 сентября, говорят, еще сезон есть, а потом будет тяжело».

Путин не исключил, что посетит острова в 2017 году: «Не успеем. Но, действительно, может, следующий год и лучше, я имею в виду, что будет побольше времени, чтобы результат показать».

Напомним, архипелаг Земли Франца-Иосифа — это архипелаг в Северном Ледовитом океане, на севере Европы. Часть полярных владений России, входит в состав Приморского района Архангельской области. Состоит из 192 островов.