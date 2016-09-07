Киев, 7 сентября, 2016, 14:49 — ИА Регнум. До конца 2016 года украинское Государственное предприятие «Антонов» прекратит сотрудничество с российской компанией «Волга-Днепр» в рамках совместной эксплуатации транспортных самолетов Ан-124−100 «Руслан». Об этом 7 сентября заявил глава ГП «Антонов» Александр Коцюба, передает ИА REGNUM.

Айнур Казымова Самолёт Ан-124-100 в полёте

«Сейчас мы находимся на стадии развода. К концу года совместных проектов с компанией «Волга-Днепр» у ГП «Антонов» не будет», — заверил Коцюба.

По его словам, «Антонов» наложит запрет на полеты самолетов Ан-124−100 «Руслан», эксплуатируемых РФ, за пределы России, если владельцы лайнеров откажутся от сервисных услуг Украины. «Они могут у себя внутри страны корректировать эти правила, законы как угодно. Другой вопрос, что мы, как разработчик, имеем право поставить запрет на полеты их самолетов вне РФ», — добавил Коцюба.

Глава ГП уточнил, что российские компании, эксплуатирующие самолеты украинской марки «Ан», пытаются уйти от сервиса «Антонова», передав эти функции российским предприятиям, в частности ОАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина».

Он сообщил, что до конца года «Антонов» подпишет договор с китайской компанией Aerospace Industry Corporation of China (AICC) о разработке проектной документации для строительства самолета Ан-225 «Мрия».

«Планируем подписать договор на разработку проектной документации (на строительство самолета Ан-225 — прим. ИА REGNUM )», — рассказал Коцюба.

Глава ГП «Антонов» также проинформировал, что украинская и китайская стороны продолжают переговоры о сроках совместного производства «Мрии» и финансировании проекта.

Ранее, «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники писал, что продлением ресурса и обеспечением жизненного цикла грузового гражданского самолета Ан-124−100 «Руслан» может заняться российское ОАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина». Издание писало, что этот вопрос уже неоднократно обсуждался с участием основных эксплуатантов самолета — ГК «Волга-Днепр» (крупнейший оператор Ан-124−100, использующий их для чартерных грузоперевозок) и ВВС России (самолеты используются в парке 224-го летного отряда). «На фоне обострения отношений с Украиной следить за эксплуатацией судов теперь предлагается российскому КБ Ильюшина. Но разработчик не готов с этим мириться и может в ответ остановить полеты самолетов «Руслан» за пределами России — именно там, где они в основном и работают», — отмечается в статье.

Напомним, в сентябре китайский телеканал CCTV сообщил, что ГП «Антонов» передает китайским партнерам право собственности на крупнейший в мире самолет Ан-225 «Мрия», в том числе на использование чертежей и спецификаций самолета. В «Антонове» эту информацию назвали недостоверной. По данным украинской стороны, 30 августа с китайской стороной было подписано соглашение о поставке Китаю нового самолета Ан-225, который достраивают киевские авиаторы. При этом на втором этапе будет организовано серийное производство Ан-225 в Китае.

Справка: украинский самолет Ан-225 «Мрия» является крупнейшим самолетом в мире. Пока он существует в единственном экземпляре и принадлежит Украине. Самолет осуществляет коммерческие перевозки габаритных грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2006 году «Авиалинии Антонова» и «Волга-Днепр» создали компанию Ruslan International Ltd (Великобритания), которая является маркетинговым агентом украинского и российского операторов перевозок. Обе авиакомпании транспортируют грузы в основном самолетами Ан-124−100 «Руслан». Обе авиакомпании также совместно участвуют в проекте перевозок для НАТО Ruslan SALIS.