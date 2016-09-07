Волгоград, 7 сентября, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Осенние полевые работы в Волгоградской области набирают обороты. Озимыми культурами уже засеяно более трети от планируемых площадей — почти 371 тысяча га из не менее 1,5 миллиона гектаров полей. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете сельского хозяйства 7 сентября, пока большую часть посевов составляет пшеница. Также земледельцы сеют рожь, тритикале, озимый рыжик и ячмень.

Александр Дейнека. Деревня. 1934

Сегодня для посева озимых культур подготовлено более 1,4 миллиона га чистых паров. Заготовлены и семена. Как отметили в ведомстве, ими аграрии обеспечены полностью. В этом году из подготовленных 230 тысяч тонн доля элитных семян выросла с 4,6% до 7%. В полном объеме обеспечены земледельцы и техникой, и ГСМ. В хозяйствах уже запасено 25 тысяч тонн дизельного топлива, 2,5 тысячи тонн автобензина.

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Одновременно с севом в Волгоградской области продолжается уборка технических культур, площадь которых составляет более 877 тысяч га. Работы уже выполнены на 21%.

Подготовкой к зиме занялись и животноводы. Они заготовили свыше 307 тысяч тонн качественного сена, что на 56 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Травы убраны на площади более 178 тысяч гектаров. По оценке специалистов, этого объема кормов достаточно для успешной зимовки скота.

По данным областного комитета сельского хозяйства, успешно прошла кормозаготовка в Быковском, Палласовском, Октябрьском, Еланском, Ленинском, Среднеахтубинском районах.

Напомним, в текущем году хлеборобы региона намолотили 4,2 миллиона тонн пшеницы и ржи при средней урожайности 24,6 центнера с гектара. Годом ранее этот показатель составлял 17,2 ц/га. Для хранения зерновых в регионе подготовлено 62 элеватора и хлебоприемных предприятия общим объемом более 3,7 миллиона тонн зерна.