Севастополь, 7 сентября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Избранная накануне председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева не поддерживает идею возвращения к «закрытому» статусу города. Об этом она заявила на пресс-конференции 7 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

А Бегров. Севастопольская бухта. 1899

«В условиях развития экономики и социально-политической обстановки 21-го века, с моей точки зрения, это маловозможно», — сказала Алтабаева.

По ее мнению, Севастополь, где работает свободная экономическая зона, не предусматривает закрытости и нуждается в инвесторах, что вряд ли осуществимо в условиях особого пропускного режима.

«Я не мыслю Севастополя без флота, но это не означает, что мы должны в этих условиях стать закрытым городом, — сказала Алтабаева. — Мы должны создать условия, чтобы люди, приезжающие к нам, и сами севастопольцы имели здоровую среду. Легче всего что-то закрыть запретительными мерами. Важнее думать о том, как решить все проблемные вопросы».

Вопрос о возвращении городу закрытого статуса возник в связи с усилением роли ЧФ в условиях нынешней международной обстановки, также и с возросшей нагрузкой на инфраструктуру города.

Возрожденный после Великой Отечественной войны Севастополь был рассчитан на население порядка 120−150 тысяч человек. В настоящее время, по официальным данным, в нем проживает более 400 тысяч, а по некоторым оценкам, судя по нагрузке на здравоохранение и социальную сферу, в том числе за счет миграционного притока населения, в городе проживает уже более 600 тыс. человек.

В советское время Севастополь как военно-морская база ЧФ, а также Балаклава, Инкерман, другие пригороды, были территориями с особым пропускным режимом.