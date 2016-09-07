Spiegel объяснил, как «Маше и Медведю» удалось покорить мир
Берлин, 7 сентября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Российский мультипликационный сериал «Маша и Медведь» показывают уже в ста странах мира, однако успех картины продолжает расти. Более того, производителем ленты заинтересовались крупные компании из США, пишет немецкий журнал Spiegel.
По словам журналиста Бенджамина Биддера, посетившего московскую студию Animaccord, одна из причин популярности мультфильма кроется в политике распространения новых серий. Авторы публикуют новые эпизоды про Машу и Медведя на YouTube еще до их выхода на DVD.
В общей сложности сериал набрал в YouTube более 16,5 млрд просмотров. При этом одна из серий преодолела отметку в 1 млрд просмотров, войдя в десятку самых популярных роликов сервиса за время его существования.
Мультфильм с удовольствием смотрят в США и Италии, а жители Индонезии даже начали давать новорожденным девочкам имена в честь главной героини.
Руководству студии поступают предложения от крупных инвесторов, чтобы расширить штат художников и увеличить количество выпускаемых эпизодов, однако авторы проекта не соглашаются, поясняя, что тогда фильм лишится своей души.