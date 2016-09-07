Берлин, 7 сентября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Российский мультипликационный сериал «Маша и Медведь» показывают уже в ста странах мира, однако успех картины продолжает расти. Более того, производителем ленты заинтересовались крупные компании из США, пишет немецкий журнал Spiegel.

Цитата из м/с «Маша и Медведь». реж Олег Кузовков. 2009. Россия Любимые герои

По словам журналиста Бенджамина Биддера, посетившего московскую студию Animaccord, одна из причин популярности мультфильма кроется в политике распространения новых серий. Авторы публикуют новые эпизоды про Машу и Медведя на YouTube еще до их выхода на DVD.

В общей сложности сериал набрал в YouTube более 16,5 млрд просмотров. При этом одна из серий преодолела отметку в 1 млрд просмотров, войдя в десятку самых популярных роликов сервиса за время его существования.

Мультфильм с удовольствием смотрят в США и Италии, а жители Индонезии даже начали давать новорожденным девочкам имена в честь главной героини.

Руководству студии поступают предложения от крупных инвесторов, чтобы расширить штат художников и увеличить количество выпускаемых эпизодов, однако авторы проекта не соглашаются, поясняя, что тогда фильм лишится своей души.