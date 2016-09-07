Саратов, 7 сентября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. «Бьёт рекорды урожайность — 20,8 центнера с гектара — это наивысший показатель за всю историю саратовского агропрома!» — заявил по поводу намолота 4 млн тонн зерна губернатор Валерий Радаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации регионального Минсельхоза, наряду с уборочными работами земледельцы области проводят сев озимых культур под урожай будущего года. По последним данным, посеяно более 500 тысяч га, вспахано зяби 1 млн 200 тыс. га или 50% к плану. Практически в полной потребности засыпано семян озимых культур на осенний сев 216 тыс., в том числе семян категории элиты 7,9 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовском регионе осенью 2015 года при средней урожайности 13 ц/га было намолочено 2 млн 30 тыс. тонн зерна.

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