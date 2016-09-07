Астана, 7 сентября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. На Параолимпиаде в Рио Казахстан представят 11 спортсменов: четыре пловца, легкоатлет (прыжки в длину), стрелок из лука на 50 метров, два дзюдоиста и три тяжелоатлета.

Эмблема Параолимпийских игр

В плавании выступят Роман Агалаков, Наталья Звягинцева, Ануар Ахметов и Зульфия Габидуллина, в дзюдо — Ануар Сариев, Куралбай Орынбасар. За медали Параолимпиады также поборются пауэрлифтеры Гульбану Абдыхалыкова, Раушан Койшыбаева, Вадим Дукарт. В соревнованиях по легкой атлетике примут участие Аманат Калкаев, в стрельбе из лука — Александр Медведев.

Примечательно, что лучник Александр Медведев ради Параолимпиады в Рио-де-Жанейро оставил должность начальника отдела подъездных путей в павлодарском отделении дорог.

«Это высокооплачиваемая престижная должность, мне она очень нравилась, но я ставку сделал на спорт», — пояснил спортсмен.

Что касается дзюдоиста Куралбая Орынбасара, то он получил лицензию в последний момент по причине отстранения от игр российских параолимпийцев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава Международного параолимпийского комитета (IPC) Филип Крэйвен 7 августа объявил о решении комитета отстранить российских спортсменов от Параолимпиады-2016 и лишить Параолимпийский комитет России (ПКР) членства в организации. Основанием были названы данные о допинговых нарушениях в российских спортивных организациях, приведенные в докладе «независимой комиссии» WADA.

Российские спортсмены пытались оспорить это решение. Однако суд Бонна отклонил иски 94 россиян-параолимпийцев.

Отметим, в этом году в Рио-де-Жанейро будет разыграно 528 комплектов параолимпийских медалей в 22 видах спорта.

Напомним, что ранее олимпийская сборная Казахстана завоевала в Рио рекордное для себя число медалей, по итогам игр Казахстан занял 22-е место в медальном зачете.