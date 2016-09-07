Абуджа, 7 сентября, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Лидер радикальной группы боевиков «Мстители дельты Нигера» был арестован, заявили военные Нигерии, сообщает 7 сентября Reuters.

rusvesna.su Арест

Солдаты, при поддержки ВВС Нигерии и сотрудников службы безопасности, арестовали Исаака Ромео и еще двух мужчин в городе Калабар. Также 6 сентября был задержан четвертый боевик организации «Мстители дельты Нигера», подозреваемый во взрыве нефтепровода в августе 2016 года.

Напомним, что «Мстители дельты Нигера» объявили о прекращении огня в конце августа в открытом письме правительству Нигерии. Военные продолжают арест подозреваемых боевиков, опасаясь дальнейших диверсий во время переговоров.