Вологда, 7 сентября, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Тотемское музейное объединение получило 120 тыс. рублей грантовой поддержки на реализацию нового проекта «Дорогами Андрея Тотемского». Этот проект стал одним из победителей конкурса малых грантов «Православная инициатива — 2016», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Тотемском музейном объединении.

Василий Перов. Паломники. На богомолье. 1867

Планируется, что в местах, тесно связанных с жизнью и духовными подвигами Андрея Тотемского, будут установлены информационные стенды. Маршрут идет через Тотьму, село Красное, село Никольское, деревню Игошево и Солигалич Костромской области. Этот путь объединит карта-буклет с житием Андрея Тотемского и описанием паломнического маршрута. При установке информационных стендов пройдут молебны в память об Андрее Тотемском во всех храмах по пути следования маршрута, в том числе — полуразрушенных.

«Люди смогут пройти этим маршрутом как самостоятельно, так и с экскурсионными группами. Во всех точках маршрута будут обозначены церковные приходы, связанные с именем чудотворца. Кроме того, люди смогут увидеть старинные фотографии, либо сохранившиеся гравюры с изображением тех или иных мест, где побывал Андрей Тотемский, и сравнить с тем, как выглядят эти места сейчас», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор Тотемского музейного объединения Алексей Новоселов.

Святой праведный Андрей, Христа ради юродивый, Тотемский чудотворец, — один из почитаемых вологодских святых. Родился он в июне 1638 года в приходе Устье-Толшемском, расположенном в 50 верстах от города Тотьмы. Будучи подростком, тайно оставил дом своих родителей и ушёл в пустые места. После смерти родителей Андрей Тотемский решил оставить родину и отправиться в Галич, где тогда располагался Воскресенский монастырь. Здесь блаженный Стефан Галичский благословил его безмолвствовать и дал совет принять на себя иго юродства Христа ради. Послушный юноша последовал совету настоятеля и стал юродивым. Затем он вернулся на родину в Тотьму, где поселился на берегу реки Сухоны у церкви Воскресения Христова. Ещё при жизни он многим являлся во сне и исцелял больных. В 1673 году чудотворец скончался и был похоронен у церкви Воскресения Христова под колокольней.