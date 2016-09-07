Сидней, Австралия, 7 сентября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Из-за невнимательности командира корабля самолет Airbus A320 авиакомпании AirAsia, выполнявший рейс из Сиднея (Австралия) в Куала-Лумпур (Малайзия), приземлился в другой стране. Об этом говорится в отчете Австралийского бюро транспортной безопасности (ATSB).

Airbus A320 AirAsia

По данным бюро, 10 марта 2015 года пилот самолета авиакомпании AirAsia решил вернуться в аэропорт вылета из-за проблем в бортовой навигационной системе. Перезагрузить ее не удалось и самолет все дальше отклонялся от верного курса.

Из-за сбоя пилоты могли полагаться только на визуальную информацию. Радар привел Airbus A330 туда, куда было задано пилотом при взлете — в Мельбурн, где воздушное судно успешно совершило посадку.

Расследование показало, что первый пилот ошибся при вводе координат взлета, а автоматическое обновление, которое помогло бы предотвратить такие ситуации, специалисты AirAsia не загрузили в систему.