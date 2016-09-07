Липецк, 7 сентября, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Прокуратура Липецкой области предложила урегулировать отношения, связанные с обеспечением тишины и покоя граждан. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, липчане все чаще нарушают правила пользования жилым помещением, чем нарушают конституционные права своих соседей.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Не шуметь!

Обеспечение тишины и покоя граждан в прокуратуре считают остро стоящей проблемой. «Не единичны случаи, когда жильцы многоквартирных домов допускают нарушения правил пользования жилым помещением: прослушивание музыки, просмотр телевизионных программ, игра на музыкальных инструментах с превышением допустимой громкости, производство ремонтных, строительных работ или иных действий, нарушающих покой соседей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Чтобы положить конец беспокойству жителей региона, прокурор области внес в Липецкий областной совет депутатов проект закона «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Липецкой области». Документ призван урегулировать отношения, связанные с обеспечением тишины и покоя граждан в жилых домах, потому что права человека на охрану здоровья, отдых и благоприятную окружающую среду закреплены в Конституции РФ.