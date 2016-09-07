Москва, 7 сентября, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Постановление о корректировке государственного оборонного заказа на 2016 год подписал в понедельник, 5 сентября, премьер-министр Российской Федерации (РФ) Дмитрий Медведев. Об этом, как передает «Коммерсантъ», рассказал замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов на форуме «Армия-2016».

ИА REGNUM Учения «Армия-2016»

По его словам, органы военного управления провели «большую работу по корректировке и анализу ГОЗ с учетом потребностей Вооруженных сил (ВС) по закупке, ремонту вооружений, а также проведению НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ)».

В июне текущего года замглавы Минобороны РФ сообщил, что государственный оборонный заказ на 2016 год в части поставок серийной техники выполнен примерно на 36%.