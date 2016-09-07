Брюссель, 7 сентября, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Ряд антироссийских санкций продлен на шесть месяцев по решению комитета постоянных представителей стран ЕС, сообщает 7 сентября Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

Речь идет о продлении срока действия индивидуальных ограничений в отношении 146 физических и 37 юридических лиц, которым запрещен въезд в ЕС, и чьи активы заморожены. Срок предыдущих санкций истекает 15 сентября.

По мнению представителей ЕС, лица из санкционного списка имеют отношение к кризису на юго-востоке Украины — это ряд защитников Донбасса, некоторые российские чиновники, политики и предприниматели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основные экономические санкции в отношении России были введены весной 2014 года после возврата Крыма в состав РФ. В июле текущего года санкции продлили на шесть месяцев, до января 2017 года.