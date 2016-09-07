Санкт-Петербург, 7 сентября, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Иммунопрофилактика гриппа стартовала в Петербурге с 18 августа. В этом году запланировано привить от этого заболевания не менее 40% населения — это более 2 млн человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом рассказала глава отдела эпиднадзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

ru.torange.biz Прививка

По ее словам, сезон ОРВИ в городе начался 1 сентября и продлится он до начала или середины апреля. Ежегодно гриппом и ОРВИ болеет до миллиона человек — каждый пятый житель города.

В этом сезоне, как и в предыдущие годы, поликлиники не отказывают в бесплатной вакцинации всем гражданам — вне зависимости от того, принадлежит ли обратившийся к группе лиц, подлежащей вакцинации за бюджетные средства. Об этом сообщила заместитель главы комитета по здравоохранению Петербурга Татьяна Засухина.

По данным Засухиной, 1 млн 755 тысяч петербуржцев будет привито в за счет бюджетных средств. Кроме того, около 100 тысяч человек получат вакцины за счет районных администраций. За счет средств работодателей городские власти надеются привлечь к вакцинированию около 400−500 тысяч человек.

Таким образом, каждый третий петербуржец должен получить бесплатную вакцину. Однако, по закону на бесплатную прививку имеют право определенные группы граждан: дети, лица старше 60 лет, студенты, беременные женщины, медработники и работники сферы образования, обслуживания и т.д. Тем не менее, как заверила Татьяна Засухина, если простой петербуржец, не попавший ни в одну из этих категорий граждан, обратится в поликлинику, в бесплатной прививке ему не откажут.

«В предыдущие годы наши городские поликлиники не отказывали в бесплатной вакцинации ни одному человеку, обратившемуся за этим. В этом году ситуация точно такая же. Конечно, объем вакцинации ограничен, поэтому, если мы увидим, что отклик лиц, подлежащих бесплатной вакцинации, крайне высок (а их у нас больше, чем 2 млн человек), то придется начинать отказывать», — пояснила она.

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Петербуржцев призвали привиться до начала активного роста заболеваемости, который обычно наступает с 15 сентября. Все прививочные кабинеты для удобства горожан работают, по словам Засухиной, по единому графику: с 9 до 13 часов и с 16 до 20 часов. В состав вакцины входят штаммы, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, в том числе против свиного гриппа, который бушевал прошлой зимой, унеся в Петербурге жизни более 100 человек.

«За всё время наблюдений в Петербурге не было зарегистрировано ни одного осложнения после прививки. Сегодня у вакцины практически нет противопоказаний, кроме острых хронических заболеваний», — отметила Засухина.

Отметим также, что в Петербурге, по примеру Москвы, заработал передвижной прививочный пункт — пока только в Выборгском районе. Как рассказал начальник отдела здравоохранения районной администрации Василий Сажнов, за первый день в передвижной лаборатории было привито 200 человек, на следующий — 273 человека, сегодня вакцинировалось уже более 150 человек.

Напомним, прошлой зимой гриппом и ОРВИ в Петербурге переболело почти 400 тысяч человек (7,6% от населения города), включая 53,7% детей. Эпидпорог был превышен в течение 6 недель. В городе было зарегистрировано 102 случая летального исхода от осложнений после перенесенного гриппа, в 99% случаев — от гриппа H1N1 (свиного).