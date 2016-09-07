Москва, 7 сентября, 2016, 14:23 — ИА Регнум. В связи с закрытием воздушного пространства на время проведения стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2016» на территории Южного военного округа в расписании 8 сентября вносятся изменения. Шесть рейсов из московского аэропорта «Шереметьево» в Ростов, Сочи, Симферополь и обратно будут отменены, сообщается на сайта Аэрофлота.

Maarten Visser Ил-86 Аэрофлота

Пассажиры отмененных авиарейсов будут отправлены другими рейсами на самолетах повышенной вместимости.

Так, пассажиры рейсов SU1158 и 1159 из «Шереметьево» в Ростов и обратно полетят рейсами SU1162 и 1163. Планируемое время вылета 8 сентября 09:05 мск и 12:05 мск, соответственно. Рейсы будут выполнены на воздушных судах повышенной вместимости Airbus А321.

Пассажиры SU1138 и 1139 в Сочи и обратно будут отправлены рейсами SU1134 и 1135. Предполагается, что самолеты повышенной вместимости Airbus А333 вылетят в 10:40 мск и 14:40 мск, соответственно, также 8 сентября.

Рейсы SU1636 и 1637 из «Шереметьево» в Симферополь и обратно будут заменены рейсами SU1644 и 1645, планируемое время вылета 10:20 мск и 14:40 мск. Рейсы будут выполнены на самолетах повышенной вместимости Boeing 777.

Кроме того, было изменено время вылета десяти рейсов: восьми из московского аэропорта и двух — обратно.

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Как сообщало ИА REGNUM, учение «Кавказ-2016» проводится на полигонах ЮВО, в акваториях Черного и Каспийского морей с 5 по 10 сентября. Особенностями СКШУ «Кавказ-2016» является организация работы пунктов управления всех уровней с использованием новейших средств автоматизации, проведение розыгрышей тактических эпизодов с практическим обозначением действий условного противника, испытание новых видов вооружения, военной техники и систем управления.

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