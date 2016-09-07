Мурманск, 7 сентября, 2016, 14:22 — ИА Регнум.



votpusk.ru Море Лаптевых

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота вошёл в море Лаптевых, где встретился с атомным ледоколом «50 лет Победы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

«В назначенной точке моря Лаптевых отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, который пополнился гидрографическим судном «Визир» и танкером «Дубна», встретился с атомным ледоколом «50 лет Победы» госкорпорации «Росатом», — прокомментировал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга. — Далее будет сформирован караван для проводки за ледоколом через ледовоопасные районы моря Лаптевых в восточном направлении».

По словам Серги, ледовая проводка является сложным навигационным элементом при плавании в высоких широтах, который ежегодно отрабатывается военными моряками Северного флота при проведении дальних походов по морям Северного Ледовитого океана.

«Ледовую разведку на маршруте перехода будут осуществлять палубные вертолёты Ка-27, базирующиеся на борту большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», — пояснил представитель Северного флота. — Мониторинг ледовой обстановки в море Лаптевых также обеспечивают дальние противолодочные самолёты Ту-142 армии ВВС и ПВО Северного флота».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, арктический поход отряда кораблей и судов Северного флота начался 30 августа. Основная цель дальнего похода — обеспечение военно-морского присутствия России в оперативно важных районах Мирового океана и безопасности морского судоходства, а также других видов морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне.

За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли более 1500 морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карского морей, а также в порту Диксон.