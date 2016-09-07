Ярославль, 7 сентября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. В результате аварии грузовика и минивэна в Ивановском районе погибли два человека. Телеканал «360» публикует видео с регистратора.

Gellinger Автомобиль, пострадавший в аварии

5 сентября на трассе Иваново-Ярославль грузовик Renault R340 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mercedes-Benz Vito. В результате водитель и пассажир микроавтобуса погибли на месте. Еще двух пассажиров минивэна госпитализировали с травмами.

Появившееся сегодня видео опровергает одну из версий, что причиной выезда на «встречку» стала попытка избежать столкновения с затормозившей перед грузовиком маршруткой.

В причинах резкого маневра предстоит разобраться следствию.