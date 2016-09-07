Минск, 7 сентября, 2016, 14:20 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Золотовалютный резерв

Золотовалютные резервы Белоруссии в определении ССРД МВФ за август увеличились на $82,3 млн на 1 сентября составили $4,7119 млрд в эквиваленте, сообщает пресс-служба Нацбанка Белоруссии.

«В национальном определении объем золотовалютных резервов уменьшился на 0,9 млн. долларов США и на 1 сентября 2016 г. составил 5 185,1 млн. долларов США в эквиваленте», — уточнил госрегулятор.

Поддержке ЗВР способствовали поступление средств от продажи Минфином и Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Рост запасов Нацбанка сдерживало погашение Нацбанком и Совмином внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году ЗВР НБРБ сократились примерно на шестую часть, главной причиной чего стало прохождение пикового периода выплат по внешнему госдолгу. В 2016 году, благодаря прямой и косвенной помощи России резервы Нацбанка Белоруссии росли и по состоянию на 1 сентября 2016 года увеличились на 12,8%. Правительство постсоветской республики, погашая внешний госдолг, стремится получить новые заимствования с целью компенсации сокращения доходов бюджета и прямых иностранных инвестиций.