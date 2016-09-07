Нижний Новгород, 7 сентября, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Денис Вороненков направил в Генпрокуратуру РФ запрос с просьбой разобраться с информацией о том, что в Нижегородской области к выборам подготовлено несколько тысяч неучтенных избирательных бюллетеней.

Андрей Репин ИА REGNUM Агитплакат

Информацию о фальшивых бюллетенях 7 сентября в ходе заседания в ЦИК РФ озвучил представитель КПРФ. По его словам, данные избирательные бюллетени могут быть использованы для фальсификации результатов выборов в Государственную думу РФ и в Законодательное собрание Нижегородской области.

Глава ЦИК РФ Эмма Памфилова попросила представителей КПРФ подготовить аналогичный запрос в Центральную избирательную комиссию.

«Это вопиющий случай. Если информация подтвердится, нужно принимать все необходимые меры», — считает глава ЦИК РФ.

Ранее представители нижегородского обкома КПРФ уже заявляли, что в регионе готовится фальсификация результатов голосования. По данным коммунистов, в регионе готовится массовая фальсификация выборов при помощи открепительных удостоверений и фальшивых бюллетеней.

Фальшивые бюллетени якобы будут массово вкидываться в урны во время голосования на дому. В качестве одного из вариантов фальсификации коммунисты рассматривают подмену официальных урн на урны с уже вброшенными бюллетенями.

«По моим данным, урны будут заменяться прямо на квартирах. Туда зашли с двумя бюллетенями, а там уже ждет урна полная», — заявлял депутат Госдумы Александр Тарнаев.

По его словам, практика вброса неучтенных бюллетеней существует в Нижегородской области не первый год: «На прошлых выборах, насколько я знаю, фальшивые бюллетени печатались в Турции. Может, и сейчас там же, сейчас с Турцией плохие отношения».