Токио, 7 сентября, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Японии Дзюнитиро Коидзуми заявил, что нынешний глава правительства Синдзо Абэ ввел Международный олимпийский комитет (МОК) в заблуждение, сказав, что ситуация вокруг АЭС «Фукусима-1», где произошла авария в 2011 году, находится под контролем. После чего было решено проводить летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио, пишет британское агентство Reuters.

Digital Globe АЭС «Фукусима». 2011

По словам экс-премьера, заверения Абэ о том, что радиационный фон вокруг АЭС «Фукусима» находится под контролем, является ложью. Ситуация не находится под контролем, заявил Коидзуми. Дело в том, что оператор атомной станции компания Терсо уже давно планировала возвести самую высокую в мире «ледяную стену», необходимую для предотвращения попадания грунтовых вод в реакторы и распространение радиации. Однако компания не реализует эти планы, считает бывший глава японского правительства.

Действительно, проконтролировать почти один миллион тонн радиоактивной воды на территории АЭС «Фукусима» — весьма сложная задача, пишет издание. Сам же Коидзуми сказал, что стыдится того, что пошел на поводу у экспертов, рассчитывая получить от АЭС безопасную и дешевую энергию.

В 2013 году нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе презентации Токио, как города-претендента на проведение ОИ-2020, заявил иностранным СМИ и членам МОК, что проводить Олимпиаду в столице безопасно. Потому как властям полностью удается контролировать ситуацию с утечкой радиоактивной воды. Позже компания-оператор АЭС «Фукусима» сообщила, что ситуация на станции не контролируется. После чего Абэ решил посетить атомную станцию, чтобы лично ознакомиться с ходом работ по ликвидации утечек радиоактивной воды.

Напомним, что 11 марта 2011 года на японской АЭС «Фукусима-1» произошла авария, спровоцированная разрушительным землетрясением магнитудой в девять баллов и цунами. После Чернобыльской трагедии авария на «Фукусиме» стала второй по масштабу. В регионе до сих пор проводят мероприятия по ликвидации последствий аварии. После инцидента вытекло около 300 тонн радиоактивной воды, правительство Японии согласилось выделить из бюджета $470 млн дополнительных средств на меры по недопущению дальнейших утечек радиоактивной воды. Вообще, по оценке Financial Time, катастрофа причинила японскому бюджету ущерб в $100 млрд.

Ранее психолог, профессор факультета психологии СПБУГ (кафедра эргономики и инженерной психологии) Виталий Третьяков в интервью ИА REGNUM объяснял, что при сравнении аварии на «Фукусиме-1» и Чернобыльской аварией, можно выделить сумму организационных факторов и сумму национально-культурных факторов, которые сыграли роль в Японии. Из-за того, что японцы подверглись ядерной атаке, они чрезвычайно боятся радиации, боятся больше, чем другие страны. Это могло быть одной из причин того, что сразу после аварии на станции долго не были предприняты верные меры для нормализации ситуации. Например, после аварии почти все сотрудники станции были распущены, и не осталось людей, которые могли бы подключить резервные генераторы.