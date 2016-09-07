Москва, 7 сентября, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал кубанским фермерам, которые организовали «тракторный марш», написать обращение в администрацию президента. Об этом он заявил журналистам 7 сентября.

Константин Гуральчук. Пашня. Два тракториста. 1952

Так он ответил на вопрос, смогут ли фермеры встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, должно быть обращение в администрацию президента, чтобы его могли рассмотреть.

«Нужно дождаться какой-то постановки вопроса», — сказал Песков, пояснив, что в этой ситуации нельзя целиком и полностью опираться на сообщения СМИ. Пока такого обращения не было, добавил Песков.

Напомним, группа фермеров на тракторах, легковых и грузовых автомобилях стартовала 21 августа из Кавказского района Краснодарского края. Также к акции присоединились фермеры из Ростовской области и дальнобойщики, протестующие против введения системы «Платон».

23 августа, с кубанскими аграриями встретился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и заместитель полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Леонид Беляк, а также руководство правоохранительных и контролирующих органов края. Фермеры в очередной раз озвучили свои проблемы и претензии, касающиеся необоснованных, по их мнению, действий судебных и правоохранительных органов и рейдерских захватов земель. Глава региона заверил о готовности и дальше обсуждать проблемные вопросы фермеров и находить пути решения.