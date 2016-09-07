Иркутск, 7 сентября, 2016, 14:17 — ИА Регнум. С 1 января по 1 августа 2016 года госдолг Иркутской области сократился с 21 млрд до 19,6 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По словам заместителя председателя правительства Иркутской области Антона Логашова, 79,7% в структуре госдолга по состоянию на начало года составляли коммерческие кредиты. «К 1 августа картина диаметрально изменилась: во-первых, почти на полтора миллиарда снизился сам его объем, во-вторых, дешевые бюджетные кредиты составляют большую часть, порядка 15 млрд рублей. Значит, снижается финансовая нагрузка на обслуживание госдолга и сэкономленные средства можно пускать на развивающие статьи расходов областного бюджета», — пояснил зампред регионального правительства.

В настоящее время в структуре государственного долга Иркутской области к 1 августа 2016 года 76,5% занимали бюджетные кредиты, выделенным федеральным центром. Они предоставлены сроком на три года по ставке 0,1% и значительно сократили объем дорогих займов в коммерческих банках.

Среди других регионов Сибирского федерального округа по такому показателю как доля государственного долга в доходах без учета безвозмездных поступлений Иркутская область занимает второе место с 22,2%. Меньше только у Алтайского края. Самая большая доля — 113% — у Забайкальского края. Кроме того, средний объем госдолга субъектов РФ, входящих в СФО, составляет более 28 млрд рублей. В Приангарье он ниже — 19,6 млрд рублей.